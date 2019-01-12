Arsal'daki Suriyeli Mültecilerin Kış Çilesi Sürüyor (1)
1 saat önce
Lübnan'ın Beka vilayetine bağlı Arsal bölgesindeki kamplarda kış aylarının zor şartları altında çaresizliklerle mücadele eden Suriyeli mülteciler, gıda maddesi ile birlikte çocuklarını soğuktan korumak için yakacak yardımı bekliyor.
MAHMUT GELDİ - Lübnan
'ın Beka vilayetine bağlı Arsal bölgesindeki kamplarda kış aylarının zor şartları altında çaresizliklerle mücadele eden Suriyeli mülteciler, gıda maddesi ile birlikte çocuklarını soğuktan korumak için yakacak yardımı bekliyor.
Suriye krizinin başladığı 2011 yılından bu yana iş imkanlarının olmadığı Lübnan'ın Suriye sınırına yakın dağlık bölge Arsal beldesine sığınan on binlerce mülteci, son günlerde şiddetli fırtına ve yoğun kar yağışının etkili olmasıyla birlikte geçen yıllarda yaşanan ölüm vakıalarının tekrar meydana gelmesi tehlikesiyle karşı karşıya geldiler. Birleşmiş Milletler
(BM
) yardım programı kapsamı dışında bırakıldıklarını anlatan bölgedeki Suriyeli mülteciler, kamplarda yaşayanların çoğunun kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğu dolayısıyla insani yardımlarla geçinmekten başka çareleri olmadığına dikkati çekiyor.
Bölgeye giden AA ekibine konuşan Suriyeli mülteciler, geçen pazar gününden çarşamba gününe kadar etkili olan şiddetli fırtına ve kar yağışı nedeniyle çökme riski taşıyan çadırların altında kalma veya soğuktan donarak ölme endişeleri karşısında dua etmekten başka çareleri olmadığını ifade ettiler.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:56 Kaynak: AA
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