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Arsalar İçin Geri Sayım Başladı

6 saat önce

Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 16 parça taşınmaz için düzenlenecek ihaleye sayılı günler kalırken başvurular da tüm hızıyla devam ediyor.

Arsalar İçin Geri Sayım Başladı, System.String[]

Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 16 parça taşınmaz için düzenlenecek ihaleye sayılı günler kalırken başvurular da tüm hızıyla devam ediyor. 6 Kasım Çarşamba günü açık arttırma usulüyle gerçekleştirilecek olan ihale ile Talas'ın muhtelif yerlerindeki taşınmazlar satışa sunulacak.


Saat 15.00'te Encümen huzurunda yapılacak olan ihale ile Talas'ın muhtelif yerlerinde bulunan 1 adet akaryakıt arsası, 2 adet kütle parsel ve 1 özel sosyal tesis alanı ile 2 adet özel sağlık tesisi, 8 adet ticaret merkezi ve 2 adet villa parseli satışa sunulacak. Mevlana, Yenidoğan, Reşadiye ve Yukarı Mahalle'de yer alan taşınmazlarla ilgili ayrıntılı bilgi ve ihale şartnamesi Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden temin edilebilir.


Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için 0352 437 00 54/2440 numaralı telefon aranabilir. - KAYSERİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:49 Kaynak: İHA
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