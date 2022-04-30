ARSALARINDAN GEÇEN YOLUN BİR BÖLÜMÜNÜ TEL ÖRGÜYLE KAPATTILAR - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de yaşayan aile, tapusunun kendilerinde olduğunu öne sürdükleri arsadan geçen yolun bir bölümünü tel örgüyle kapattı. Tel örgüler, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından söküldü.

Eskişehir'de yaşayan bir aile, semt pazarı da kurulan Odunpazarı ilçesindeki Vişnelik Mahallesi Kanal Sokak'tan geçen yolun bir kısmının tapusunun kendilerinde olduğunu, kamulaştırma yapılmadan üzerinden yol geçirildiği ve her yıl emlak vergisini de ödemeye devam ettiklerini söyledi. Aile, lisanslı harita bürosu tarafından hazırlanan krokiye göre yolu tel örgüyle kapattı. Atatürk Bulvarı'na da çıkışı olan yolun tel örgülerle kapatıldığı gören mahallei şaşkınlık yaşadı.

'BURANIN KAMULAŞTIRILMASI GEREKİRDİ'

Konuyla ilgili açıklama yapan ailenin avukatı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, müvekkilerinin kendilerine ait olan arsalarının kamulaştırma yapılmadan kullanılması üzerine yolu kapatmaya karar verdiklerini belirterek, "Yer müvekkillerimize ait 30 yıldan fazla bir zamandır üzerine yol yapılmış. Belediye tarafından kullanılıyor ve müvekkillerden de emlak vergisi alınıyor. En son emlak vergisinden dolayı müvekkillere ödeme emri gönderildi. Belediyenin kullandığı, kamulaştırma yapmadığı bir yerden ısrarla ödeme emri gönderilince müvekkiller artık kendilerine ait olan kısmı kapatmaya karar verdiler. Kendilerine ait olan ama fiilen el atılmayan kısmı daha önce kapatmışlardı. Şimdi fiilen el atılan kısmı da kapattılar. Normalde belediyenin burada dava açması ve burayı kamulaştırması gerekirdi. Bir kimsenin yerine hiç bir izin almadan, kamulaştırma yapmadan, herhangi bir ücret ödemeden el atıyorsunuz, yol yapıyorsunuz, orada pazar kurduruyorsunuz ve bu kadar zaman geçiyor. Bundan sonra ne yapılacak onu hep beraber göreceğiz" dedi.

Vişnelik Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Tunç, "Bu mahallede oturuyorum. Burası daha önce açıktı. Belediye bayramdan sonra kullanmasın, diye mal sahipleri gelip kapattı burayı. Demek ki burası onların yeri. Eskiden buradan kanal geçiyordu, tarlaydı, diyorlar. Şimdi pazarcı esnafı ne yapsın" diye konuştu.

Yolun tellerle kapatıldığını gördüğünde şaşırdığını söyleyen İsmail Çam ise, "Mahkeme neyi uygun görürse o olacak. Belediye ile arsa sahiplerinin arasında olan bir problem. Şaşırdım tabii ki. Devamlı ben buradan gelir giderim" dedi.

Öte yandan dün öğle saatlerinde çekilen tel örgü, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından söküldü. Tel örgülerin çekildiği, demirlerinin söküldüğü yerlerin ise beton dökülerek kapatıldığı görüldü.