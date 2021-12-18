Üye Girişi
Arsasından geçen yolu tel çitle kapattı - Son Dakika

Arsasından geçen yolu tel çitle kapattı

18.12.2021 10:17
Arsasından geçen yolu tel çitle kapattı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Hüseyin Ata, tapulu arazisinden geçen yolu kamulaştırma yapılmadığı gerekçesiyle tel çit çekerek ulaşıma kapattı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Hüseyin Ata, tapulu arazisinden geçen yolu kamulaştırma yapılmadığı gerekçesiyle tel çit çekerek ulaşıma kapattı. Her gün kullandıkları yolun kapatıldığını gören sürücüler şaşkınlık yaşadı.

Körfez ilçesinde Hüseyin Ata, Fatih Mahallesi 4. Sokak'tan geçen yolun kendi arsasında kalan kısmını tel örgü çekerek ulaşıma kapattı. Ata, tel örgünün üzerine 'Özel mülk' yazısı astı. Her gün kullandıkları yolun kapatıldığını gören sürücüler ise şaşkınlık yaşadı, başka yolları kullanmak zorunda kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Hüseyin Ata, gelen ekiplere tapusunu gösterdi. Konunun mahkemede olduğunu ifade eden Hüseyin Ata arsanın kamulaştırılmasını ve bedelinin ödenmesini istedi. Ata, arsasının daha fazla kullanılmasına izin vermeyeceğini söyledi.


Arsasından geçen yolu tel çitle kapattı
Arsasından geçen yolu tel çitle kapattı
Arsasından geçen yolu tel çitle kapattı
Arsasından geçen yolu tel çitle kapattı
Arsasından geçen yolu tel çitle kapattı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Arsasından geçen yolu tel çitle kapattı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
10:15 Dolar, Euro ve Sterlin'de son durum ne? Yükseldi mi, düştü mü?
10:08 "Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha
10:07 Sanki Güldür Güldür şov sahnesi! Kendini bıçakladı, "birini bıçakladım" diyerek polisle birlikte kendini aradı
10:05 Bayern Münihli Lewandowski'den gol şov! 50 yıllık rekoru kırdı
09:52 Kız öğrenciler okul çıkışı saç başa kavgaya tutuştu! Kavga anı görüntülendi
09:46 Film sahnesi gibi dolandırıcılık! Kurbanlar Iraklı işadamları!
09:34 İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı!
09:31 Asgari ücrete dair merak edilen 15 detay! İşte bilmek istediğiniz her şey!
09:22 İşte emekli maaşına beklenen zam! Bakan'la görüşen gazeteci Cem Küçük açıkladı
09:16 Milyoner'e damga vuran görme engelli yarışmacı! 100 bin TL'lik hangi soruda çekildi?
Köpekler yavrularını öldürmüştü, maymunlardan kanlı intikam baskını: 250 ölü Köpekler yavrularını öldürmüştü, maymunlardan kanlı intikam baskını: 250 ölü         
10:15
"Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha "Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha         
10:08
Bayern Münihli Lewandowski'den gol şov! 50 yıllık rekoru kırdı Bayern Münihli Lewandowski'den gol şov! 50 yıllık rekoru kırdı         
10:06
Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim         
08:44
Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler         
08:42
Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak         
08:40
Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor         
16:58
TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı         
16:38
Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte ünlü ismin son durumu Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte ünlü ismin son durumu         
14:49
TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu         
14:39
Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı         
14:35
Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir         
13:44
Karadeniz'in en uzun teleferiği çürüyor!100 milyon TL'ye yapıldı, ilk yıl 60 bin kişiyi ağırladı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürüyor!100 milyon TL'ye yapıldı, ilk yıl 60 bin kişiyi ağırladı!         
12:56
Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı! Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı!         
12:44
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim         
12:28
Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı         
11:26
Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler         
11:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2021 10:21:01. #1.12#
SON DAKİKA: Arsasından geçen yolu tel çitle kapattı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement