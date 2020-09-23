Arsasını Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı - Son Dakika

Bilecik'te bir hayırsever, İstasyon Camiine bitişik 747,71 metrekarelik arsasını, Türkiye Diyanet Vakfı Bilecik Şubesine bağışladı.

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Bilecik merkeze bağlı Vezirthan beldesinde İstasyon Mahallesi Değirmenönü mevkiinde bulunan İstasyon Camiine bitişik 747,71 metrekarelik arsasını Türkiye Diyanet Vakfı Bilecik Şubesine bağışlayan Bünyamin Ateş'e teşekkür ziyareti yaptı. İkili bağışlanan arsada inceleme yaparken, İl Müftüsü Erhun, hayırsever Bünyamin Ateş'e, yaptığı hayırdan dolayı teşekkür etti. - BİLECİK