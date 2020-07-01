Arsenal, 18 yaşındaki Bukayo Saka'nın sözleşmesini uzattı
Kulüpten yapılan açıklamada, İngiliz oyuncuyla uzun süreli sözleşme imzalandığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, İngiliz oyuncuyla uzun süreli sözleşme imzalandığı bildirildi.
Saka, altyapısından yetiştiği Arsenal'de bu sezon tüm kulvarlarda 33 kez forma giyerken 3 kez ağları sarstı.
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 16:30
Son Dakika › Spor › Arsenal, 18 yaşındaki Bukayo Saka'nın sözleşmesini uzattı - Son Dakika Spor
Son Dakika 23:08 Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı 22:42 Mehmet Metiner'le gazeteci Şaban Sevinç arasında canlı yayında gerginlik! Tehditler havada uçuştu 22:37 Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi 21:43 Vakaların yüzde 53'ünün tespit edildiği İstanbul'da en riskli ilçeler belli oldu 21:33 Cezaevinden izinli çıkan şahıs, eski karısı tarafından sokak ortasında başından silahla vuruldu 21:25 Soylu, HDP'li Buldan'ın La Casa De Papel paylaşımına Dağ 2'den alıntıyla yanıt verdi 20:58 Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor 20:34 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz 20:24 Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi 19:56 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı 19:53 Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 17:08 RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak 14:47 Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak