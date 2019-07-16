Arsenal 2019-20 Adidas Deplasman Forması'nın Tanıtımı
10 saat önce
Tüm zamanların en ikonik formalarımızdan biri olan 2019/20 Adidas futbol deplasman kitimizi tanıtıyoruz. 90'lı yılların başında görülen ikonik “çürük muz” uzak şeridinden esinlenen yeni gömlek, kulübün tarihini kutluyor.
Tüm zamanların en ikonik formalarımızdan biri olan 2019/20 Adidas
futbol deplasman kitimizi tanıtıyoruz. 90'lı yılların başında görülen ikonik "çürük muz" uzak şeridinden esinlenen yeni gömlek, kulübün tarihini kutluyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:06
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