Son Dakika Haberleri: Arsenal 2019-20 Adidas Deplasman Forması'nın Tanıtımı
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Arsenal 2019-20 Adidas Deplasman Forması'nın Tanıtımı

10 saat önce

Tüm zamanların en ikonik formalarımızdan biri olan 2019/20 Adidas futbol deplasman kitimizi tanıtıyoruz. 90'lı yılların başında görülen ikonik “çürük muz” uzak şeridinden esinlenen yeni gömlek, kulübün tarihini kutluyor.

Tüm zamanların en ikonik formalarımızdan biri olan 2019/20 Adidas futbol deplasman kitimizi tanıtıyoruz. 90'lı yılların başında görülen ikonik "çürük muz" uzak şeridinden esinlenen yeni gömlek, kulübün tarihini kutluyor.
Arsenal 2019-20 Adidas Deplasman Forması'nın Tanıtımı
Futbol, Adidas, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:06 
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