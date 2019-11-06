Son Dakika Haberleri: Arsenal 90+1'de yıkıldı
Son Dakika Spor Arsenal 90+1'de yıkıldı

Arsenal 90+1'de yıkıldı

7 saat önce

UEFA Avrupa Ligi F Grubu'ndaki 4. hafta maçında Vitoria ile Arsenal 1-1 berabere kaldı.

Arsenal 90+1'de yıkıldı, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi F Grubu'ndaki 4. hafta maçında Vitoria ile Arsenal 1-1 berabere kaldı.


Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 4. haftası, tek maçla başladı.


Türk hakem Halis Özkahya'nın yönettiği F Grubu karşılaşmasında Portekiz'in Vitoria takımı, İngiliz temsilcisi Arsenal'ı ağırladı.


Mesut Özil, Aubameyang ve Xhaka'yı Portekiz'e getirmeyen Arsenal, 81. dakikada Mustafi ile öne geçti. Fakat müsabaka, Vitoria'dan Duarte'nin 90 1'inci dakikada attığı golle 1-1 tamamlandı.


Avrupa Ligi'nin 4. haftası, yarın oynanacak 23 maçla sona erecek.

Arsenal, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:30 
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