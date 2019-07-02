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Arsenal Adidas Ev Takımı

23 dakika önce

Arsenal'in yeni Adidas ev setine bir göz atın. 2019-20 sezonu için yepyeni kit tasarımı, beyaz kollu ve kontrast yakalıyla tamamlanan klasik, tamamen kırmızı bir gövdeye sahiptir. Beyaz yüksek yakalı tasarım, merkezi bir kırmızı şeritli ve siyah süslemeyle süslenmiştir.

Arsenal'in yeni Adidas ev setine bir göz atın. 2019-20 sezonu için yepyeni kit tasarımı, beyaz kollu ve kontrast yakalıyla tamamlanan klasik, tamamen kırmızı bir gövdeye sahiptir. Beyaz yüksek yakalı tasarım, merkezi bir kırmızı şeritli ve siyah süslemeyle süslenmiştir.
Arsenal Adidas Ev Takımı
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:06 
Arsenal, Adidas, Spor
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