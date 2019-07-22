Arsenal-Bayern Münih maç özeti
1 saat önce
Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Arsenal, Bayern Münih'i 2-1 yendi. İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelenin 49. dakikasında Louis Poznanski'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Arsenal, 88. dakikada Edward Nketiah'ın golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bayern Münih'in tek golünü ise 71. dakikada Robert Lewandowski kaydetti. Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 81 dakika sahada kaldı.
Avrupa
'nın önemli futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Arsenal
, Bayern Münih
'i 2-1 yendi. İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelenin 49. dakikasında Louis Poznanski'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Arsenal, 88. dakikada Edward Nketiah'ın golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bayern Münih'in tek golünü ise 71. dakikada Robert Lewandowski
kaydetti. Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil
, 81 dakika sahada kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:06
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