Arsenal, Büyük Altılı deplasmanlarında kayıp

Arsenal’ın son yıllarda önemli başarılar kazanamadığı herkesin malumu. Gerek ligde gerek Avrupa kupalarında önemli başarılar gelmediği gibi, Kuzey Londra ekibinin oyununda da bir gerileme olduğu futbol kamuoyu tarafından kabul edilmiş bir gerçek olarak gözüküyor.

Tabii ki söz konusu başarısızlık ve oyunun gerilemesi, Premier League’in güçlü takımlarına karşı alınan sonuçları da etkiliyor. Özellikle de deplasmandaki sonuçları...

Topçular, Büyük Altılı’daki ( Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham) rakiplerine karşı son deplasman galibiyetini yaklaşık 4,5 yıl önce aldı. 23 Eylül 2015’te Tottenham deplasmanında kazanan takım, o günden bu yana bu rakiplerine karşı dış sahada galip gelemedi.

Topçuların Büyük Altılı’daki beş rakibine karşı deplasmanlarda aldığı son galibiyetlerin tarihleri şu şekilde:

Chelsea | Son deplasman galibiyetinin tarihi: 29 Ekim 2011 (0-2) | Kazanamama serisi: Dokuz maç

Liverpool | Son deplasman galibiyetinin tarihi: 2 Eylül 2012 (0-2) | Kazanamama serisi: Sekiz maç

Manchester City | Son deplasman galibiyetinin tarihi: 18 Ocak 2015 | Kazanamama serisi: Dört maç

Manchester United | Son deplasman galibiyetinin tarihi: 9 Mart 2015 | Kazanamama serisi: Altı maç

Tottenham | Son deplasman galibiyetinin tarihi: 23 Eylül 2015 | Kazanamama serisi: Dört maç