Son Dakika Haberleri: Arsenal Çatışması Öncesinde Liverpool Sprint Eğitimi
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Arsenal Çatışması Öncesinde Liverpool Sprint Eğitimi

1 saat önce

Premier Lig'de Arsenal'i ele geçirmeden önce hızlı bir mücadeleye girerken Liverpool oyuncularını harekete geçirin.

Premier Lig'de Arsenal'i ele geçirmeden önce hızlı bir mücadeleye girerken Liverpool oyuncularını harekete geçirin.

Liverpool, Arsenal, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:14 
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