Arsenal Çatışması Öncesinde Liverpool Sprint Eğitimi
1 saat önce
Premier Lig'de Arsenal'i ele geçirmeden önce hızlı bir mücadeleye girerken Liverpool oyuncularını harekete geçirin.
Premier Lig'de Arsenal'i ele geçirmeden önce hızlı bir mücadeleye girerken Liverpool oyuncularını harekete geçirin.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:14
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