Arsenal'da 'Belhanda' kararı! Kadro dışı...

Spor Arena Dış Haberler | İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery, Crystal Palace maçında oyundan çıkarken taraftarların tepkisine küfürle karşılık veren kaptan Granit Xhaka'yı kadro dışı bıraktı.



27 yaşındaki futbolcu, Arsenal'ın önümüzdeki hafta Wolverhampton ile oynayacağı karşılaşmanın kafilesine dahil edilmedi.



NE OLMUŞTU?



Arsenal'in Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldığı maçta oyundan alınırken taraftarlarının protestosuna maruz kalan Granit Xhaka, taraftarlara dönüp küfrederek gündem olmuştu.



Galatasaray - Real Madrid maçında Younes Belhanda'nın benzer bir hareketini yapan Xhaka'ya teknik direktörü Unai Emery'den de tepki gelmişti.



Unai Emery, konu hakkında "Xhaka'nın yaptığı çok yanlıştı. Kaptanlığı alınabilir mi? Evet, olabilir. Çok hatalı davrandı." diye konuşmuştu.



ÖZÜR DİLEMİŞTİ



Kosovalı futbolcu, yaşananların ardından bir açıklama yayınlayarak taraftarlardan özür dilemişti.



Granit Xhaka'nın açıklaması şu şekildeydi;



"Pazar günü olanlar için her şeyi düşünmek adına biraz zaman geçtikten sonra yaşananları açıklamak istiyorum. Değişiklik sırasında yaşananlar beni derinden etkiledi. Arsenal'i seviyorum ve sahaya her zaman yüzde 100'ümü veriyorum. Taraftarların hislerimi anlamadığımı hissettim. Maçlar sırasında ve son dönemde sosyal medyadan edilen hakaretler beni çok üzdü. İnsanlar 'Bacaklarını kıracağız, eşini öldüreceğiz, kızın kanser olsun' şeklinde şeyler yazdı. Bu beni kızdırdı ve pazar günü patlama noktasına geldim. Bu sebeple kulübümüzü, takımmıızı ve beni destekleyen bazı taraftarlara saygısızlık yaptım. Niyetim bu değildi ve böyle algılandığı için onlardan özür dilerim. Bu oyunu neden sevdiğimizi hatırlayarak karşılıklı saygıya geri dönmek istiyorum. Birlikte ilerleyelim ve geleceğe pozitif bakalım."



