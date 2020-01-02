Arsenal'da Calum Chambers sezonu kapattı - Son Dakika
Son Dakika Spor Arsenal'da Calum Chambers sezonu kapattı - Son Dakika Spor

Arsenal'da Calum Chambers sezonu kapattı

6 saat önce

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın formasını giyen 24 yaşındaki defans oyuncusu Calum Chambers, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Arsenal'da Calum Chambers sezonu kapattı, System.String[]

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın formasını giyen 24 yaşındaki defans oyuncusu Calum Chambers, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Arsenal Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, İngiliz oyuncunun sol diz ön çapraz bağ kopması nedeniyle 6-9 ay sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

Calum Chambers, takımının Chelsea'ye 2-1 yenildiği mücadelenin 23. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkmıştı.

Sağ bek pozisyonunda görev yapan Chambers, bu sezon Arsenal ile 18 maça çıktı ve 1 gol attı.

Arsenal, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 08:16 Kaynak: AA
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