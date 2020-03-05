Arsenal'da Lucas Torreira sakatlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Arsenal'da Lucas Torreira sakatlandı - Son Dakika Spor

Arsenal'da Lucas Torreira sakatlandı

6 saat önce

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Lucas Torreira'nın, sağ ayak bileğinde kırık tespit edildi.

Arsenal'da Lucas Torreira sakatlandı, System.String[]

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Lucas Torreira'nın, sağ ayak bileğinde kırık tespit edildi.

Arsenal Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Torreira'nın sağ ayak bileğinde kırık tespit edildiği ve oyuncunun iyileşme süreci için uzman raporlarının beklendiği duyuruldu.

Torreira, pazartesi günü Portsmouth deplasmanında oynanan mücadelenin 16. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Orta sahada görev yapan Uruguaylı oyuncu, bu sezon 33 maçta forma giydi.

Arsenal, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:08 Kaynak: AA
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