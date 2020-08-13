Arsenal'da Mesut Özil son kararını açıkladı! "Burası benim evim..."

Spor Arena Dış Haberler | İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Mesut Özil, Londra temsilcisinde yılan hikayesine dönen geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

The Athletic'e konuşan Mesut Özil, Arsenal ile 2021 yılına kadar mukavelesi olduğunu hatırlatarak sözleşmesinin sonuna kadar takımda kalmayı düşündüğü söyledi.

Mesut Özil'in The Atletic'e verdiği demeçte öne çıkan satırlar şu şekilde:

"Benim kararım net. Sözleşmemim son gününe kadar Arsenal'da kalacağım ve bu takım için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu tarz durumlar beni zayıflatmaz aksine güçlendirir. Takımdaki yerimi tekrar geri alabileceğimi daha önce göstermiştim, bunu bir kez daha yapabilirim. Arsenal'dan ne zaman ayrılacağıma ben karar veririm, başka kimse değil. Bu kulüple 2 ya da 3 yıllık değil, tam 4 yıllık kontrat imzaladım. Buna herkes saygı göstermeli. Arsenal ve Londra'yı seviyorum. Burası benim evim."

Kabus gibi sezon

Bu sezon 18 Premier Lig maçında süre alan Mesut Özil yalnızca 1 gol ve 2 asist üretebildi.

Yıldız oyuncu, istatistiksel olarak kariyerinin en kötü sezonunu geçirdi.