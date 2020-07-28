Arsenal'da Mustafi ameliyat edildi - Son Dakika

Arsenal'da Mustafi ameliyat edildi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da savunma oyuncusu Shkodran Mustafi, ameliyat edildi.

Arsenal'da Mustafi ameliyat edildi, System.String[]

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da savunma oyuncusu Shkodran Mustafi, ameliyat edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 18 Ağustos'ta Manchester City'i 2-0 yendikleri İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) yarı final maçında sakatlanan Arnavut asıllı Alman futbolcunun sağ dizinden ameliyat edildiği duyuruldu.

Operasyonun başarılı geçtiği ve 28 yaşındaki Mustafi'nin ekim ayında takımla beraber çalışmalara katılabileceği belirtildi.

Mustafi, bu sezon Londra ekibinde 27 maçta forma giyerken 1 gol atmıştı.

Manchester City, İngiltere, Arsenal, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 11:03

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Arsenal'da Mustafi ameliyat edildi - Son Dakika Spor
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