Arsenal'da Sokratis Bir Ay Forma Giyemeyecek
1 saat önce
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'ın Yunan futbolcusu Sokratis Papastathopoulos, sakatlığı nedeniyle bir ay sahalardan uzak kalacak.
İngiltere
Premier Lig ekibi Arsenal
'ın Yunan futbolcusu Sokratis Papastathopoulos
, sakatlığı nedeniyle bir ay sahalardan uzak kalacak.
Arsenal Kulübü, Manchester United
'a 3-1 kaybedilen Federasyon Kupası 4. tur maçının 21. dakikasında sol ayak bileğinden sakatlanan Sokratis'in şubat ayının sonuna kadar forma giyemeyeceğini duyurdu.
Bu sezon Arsenal'da 24 maçta görev yapan 30 yaşındaki savunma oyuncusu Sokratis, bir gol attı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 08:06 Kaynak: AA
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