Arsenal'dan Federasyon Kupası'na erken veda
23.01.2021 17:49
İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Arsenal, deplasmanda Southampton'a 1-0 yenilerek elendi.
İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Arsenal, deplasmanda Southampton'a 1-0 yenilerek elendi.
Kupanın son şampiyonu Arsenal, 4. tur mücadelesinde Southampton ile karşı karşıya geldi. 24'üncü dakikada Gabriel'in kendi kalesine attığı golle öne geçen ve skoru korumayı bilen ev sahibi ekip, kupada tur atlayan taraf oldu.
Altı resmi maçın ardından kaybeden Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, 508 dakika sonra kalesinde gol gördü. En son 26 Aralık'ta Chelsea ile oynanan derbi maçta Tammy Abraham, Kuzey Londra ekibinin ağlarını havalandırmıştı.
Son Dakika Sağlık Bakanlığı'ndan 'aşıda dolandırıcılık' uyarısı: SMS'le gelen linke tıklamayın Galatasaray, Feyenoord'lu Nicolai Jörgensen'i transfer etmeyi planlıyor Ronaldo, Suudi Arabistan'dan gelen 53 milyon TL'lik reklam teklifini reddetti Rusya genelinde binlerce muhalif Navalny için sokaklarda İlk milli fırkateyn İstanbul'un denize indirilme talimatını, Hulusi Akar'ın eşi verdi Evde ağlayan çocuğunu dışarı çıkaran baba, cezadan kurtulamadı Kanlı, kefenli modifiye araç emniyeti alarma geçti Dünyanın en tatlı hırsızı! Her gün poğaçalar eksiliyordu, hırsız 'Nandu' çıktı