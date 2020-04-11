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Arsenal'dan ihtiyaç sahiplerine 15 ton yardım malzemesi
6 saat önce
Kulüpten yapılan açıklamada, yardımlar arasında 30 bin gıda malzemesi, temizlik ve hijyen ürünleri bulunduğu belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, yardımlar arasında 30 bin gıda malzemesi, temizlik ve hijyen ürünleri bulunduğu belirtildi.
İngiliz ekibinin yardım kuruluşlarının koronavirüsle mücadele fonlarına da 150 bin sterlin bağışlayacağı kaydedildi
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:07
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