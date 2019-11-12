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Arsenal'de Arteta sesleri

6 saat önce

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de aldığı kötü sonuçlar nedeniyle koltuğu sallantıda olan menajer Unai Emery'nin yerine Mikel Arteta ismi anılmaya başlandı.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de aldığı kötü sonuçlar nedeniyle koltuğu sallantıda olan menajer Unai Emery'nin yerine Mikel Arteta ismi anılmaya başlandı.


Arsenal'de son haftalarda alınan kötü sonuçlar, teknik direktör değişikliği konusunu da beraberinde getirdi. Londra temsilcisinin son olarak Leicester City'den aldığı 2-0'lık mağlubiyetin ardından Unai Emery'nin yerine gelecek olan isimler de konuşulmaya başlandı. Kırmızı-beyazlılarda Emery ile yolların ayrılması durumunda Arsenal'in eski kaptanı Mikel Arteta'nın ismi ön plana çıkıyor. Pep Guardiola'nın yardımcısı olarak Manchester City'de görev yapan Arteta'nın olası kan değişiminde eski takımına teknik adam olarak geleceği ifade edildi.


İngiliz basınında yer alan haberlere göre ise 2011- 2016 yılları arasında Arsenal forması giyen ve burada aktif futbol kariyerini tamamlayan Arteta'nın eski kulübü tarafından takımın başına getirilmek istenmesi durumunda City cephesinin İspanyol çalıştırıcıya engel olmayacağı ileri sürüldü. - İSTANBUL

Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:49 Kaynak: İHA
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