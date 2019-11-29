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Arsenal'de Emery dönemi sona erdi

7 saat önce

Arsenal, Teknik Direktör Unai Emery'nin görevine son verildiğini açıkladı.

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Arsenal, Teknik Direktör Unai Emery'nin görevine son verildiğini açıkladı.


Arsenal'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in formasını giydiği Premier Lig ekibi, Teknik Direktör Unai Emery ile yolların ayrıldığını duyurdu.


Ligde geride kalan 13 haftada 4 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet sonucu topladığı 18 puanla 8. sırada bulunan Arsenal, son olarak da dün akşam UEFA Avrupa Ligi'nde evinde Eintracht Frankfurt'a 2-1 mağlup oldu. Bu yenilgi, uzun süredir koltuğu sallantıda olan Emery'nin de adeta sonunu getirdi. Yönetim, kötü gidişata son vermek için 7 maçtır üç puan alamayan deneyimli çalıştırıcının görevine son verdi.


Arsenal yöneticisi Josh Kroenke, kararın performans sebebiyle alındığını belirtirken, takımın başına geçici olarak Freddie Ljungberg'in getirildiğini açıkladı.


İlk aday Pochettino


Arsenal'de, Unai Emery'den boşalan teknik direktörlük koltuğu için ilk aday ise Mauricio Pochettino. İki hafta önce Tottenham'dan ayrılan 47 yaşındaki çalıştırıcıya Arsenal yönetiminin teklif götürmesi bekleniyor.


Ayrıca Carlo Ancelotti, Mikel Arteta ve Nuno Espritio Santo da alternatif isimler olarak ön plana çıkıyor. - İSTANBUL

Mesut Özil, Unai Emery, Arsenal, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:39 Kaynak: İHA
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