Arsenal'de korona virüs şoku!
6 saat önce
İngiliz ekiplerinden Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta da korona virüse yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:45 Kaynak: İHA
İngiliz ekiplerinden Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta da korona virüse yakalandı.
Arsenal'de korona virüs şoku yaşanıyor. İngiliz ekibinin 37 yaşındaki teknik direktörü Mikel Arteta'nın korona virüs testi pozitif çıktı. Arsenal kulübünden yapılan açıklamada, "Mikel Arteta'nın korona virüs testi pozitif çıktıktan sonra tüm antrenman tesislerimiz kapatılmıştır. Bütün oyuncularımız kişisel olarak karantina altına alınmıştır" denildi. - İSTANBUL
Son Dakika VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste sekizinci kez yarı finalde Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den liglerin ertelemesi sorusuna yanıt: Tercihimiz seyircisiz oynanması Edin Visca, Avrupa'da 13 gole ulaştı Başakşehir, evindeki 5. galibiyetini elde etti