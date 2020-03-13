Arsenal'de korona virüs şoku! - Son Dakika
Son Dakika Spor Arsenal'de korona virüs şoku! - Son Dakika Spor

Arsenal'de korona virüs şoku!

6 saat önce

İngiliz ekiplerinden Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta da korona virüse yakalandı.

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İngiliz ekiplerinden Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta da korona virüse yakalandı.


Arsenal'de korona virüs şoku yaşanıyor. İngiliz ekibinin 37 yaşındaki teknik direktörü Mikel Arteta'nın korona virüs testi pozitif çıktı. Arsenal kulübünden yapılan açıklamada, "Mikel Arteta'nın korona virüs testi pozitif çıktıktan sonra tüm antrenman tesislerimiz kapatılmıştır. Bütün oyuncularımız kişisel olarak karantina altına alınmıştır" denildi. - İSTANBUL

Mikel Arteta, Arsenal, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:45 Kaynak: İHA
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