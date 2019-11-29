Son Dakika Haberleri: Arsenal'de teknik direktör Unai Emery'nin görevine son verildi
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Arsenal'de teknik direktör Unai Emery'nin görevine son verildi

7 saat önce

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de İspanyol teknik direktör Unai Emery ile yollar ayrıldı.

Arsenal'de teknik direktör Unai Emery'nin görevine son verildi, System.String[]

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de İspanyol teknik direktör Unai Emery ile yollar ayrıldı.

İngiliz kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Unai Emery ve teknik ekibinin görevine son verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

İspanyol teknik adam, Arsenal ile 78 maçta 1,85'lik puan ortalaması yakalarken, son 7 maçta galibiyet alamamıştı.

Unai Emery, Arsenal, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:44 Kaynak: AA
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