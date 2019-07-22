Arsenal'den 90'lar Challenge
1 saat önce
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal oyuncuları; Aubameyang, Lacazette, Ozil, Iwobi, Leno ve Monreal'den 90'lar challenge.
İngiltere
Premier Lig takımlarından Arsenal
oyuncuları; Aubameyang, Lacazette
, Ozil, Iwobi, Leno ve Monreal'den 90'lar challenge.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:06
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