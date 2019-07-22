Son Dakika Haberleri: Arsenal'den 90'lar Challenge
Son Dakika Spor Haber

Arsenal'den 90'lar Challenge

1 saat önce

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal oyuncuları; Aubameyang, Lacazette, Ozil, Iwobi, Leno ve Monreal'den 90'lar challenge.

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal oyuncuları; Aubameyang, Lacazette, Ozil, Iwobi, Leno ve Monreal'den 90'lar challenge.
Arsenal'den 90'lar Challenge
Lacazette, Arsenal, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:06 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eljif Elmas'ın menajeri resmen açıkladı: Tarihi bir anlaşma imzaladık Emre Mor isyan etti: Gereksiz söylentiler ortaya atmayın Caner Erkin eşi Şükran Ovalı ile dudak dudağa fotoğrafını yayınladı Trabzonspor'un Adebayor teklifi ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 19:58:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arsenal'den 90'lar Challenge
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]