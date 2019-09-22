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Arsenal'den müthiş geri dönüş

11 dakika önce

Ligde oynadığı son 3 maçını kazanamayan Arsenal, Premier Lig 6. hafta mücadelesinde ligin alt sıralarında yer alan Aston Villa'yı konuk etti.

Arsenal'den müthiş geri dönüş, System.String[]

Ligde oynadığı son 3 maçını kazanamayan Arsenal, Premier Lig 6. hafta mücadelesinde ligin alt sıralarında yer alan Aston Villa'yı konuk etti.


Konuk ekip 20. dakikada McGinn'in golüyle öne geçerken, Arsenal'de Ashley Maitland-Niles 41. dakikada ikinci sarı kartını görüp oyundan atıldı.


59'da Nicolas Pepe'nin penaltıdan attığı golle eşitliği yakalayan Arsenal, bir dakika sonra Wesley'in golüyle yeniden yenik duruma düştü.


Son 10 dakikaya 2-1 geride giren Arsenal, 81. dakikada Chambers ve 84. dakikada Aubameyang'ın attığı gollerle müthiş bir geri dönüşe imza atarak maçı 3-2 kazandı.


Bu galibiyetle puanını 11'e yükselten Arsenal haftayı 4. sırada kapatırken, 4 puanda kalan Aston Villa ise 18. sırada yer aldı.


Arsenal gelecek hafta Manchester United deplasmanına çıkacak.

Maitland Niles, Aston Villa, Arsenal, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 10:50 
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