Arsenal, deplasmanda West Bromwich'i farklı geçti

Karşılaşmanın ikinci yarısında da oyunun üstünlüğünü sağlayan Arsenal, 60. ve 64. dakikalarda Lacazette'nin attığı gollerle farkı 4'e çıkardı, maç bu skorla tamamlandı: 0-4

Arsenal, Premier Lig'in 17. haftasında Hawthorns Stadı'nda konuk olduğu West Bromwich'e karşı 23. dakikada Tierney ve 28. dakikada Saka'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

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