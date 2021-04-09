Arsenal'e evinde son dakika sürprizi! Villareal, İspanya'ya avantajlı dönüyor

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UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçları oynandı. İngiliz devi Arsenal, sahasında Çek temsilcisi Slavia Prag'la 1-1 berabere kalırken, bir diğer maçta Villareal, deplasmanda Hırvat temsilci Dinamo Zagrebi 1-0 mağlup etti.

SLAVIA PRAG AVANTAJI KAPTI

Emirates Stadı'nda oynanan Arsenal-Slavia Prag karşılaşması 1-1'lik eşitlikle tamamlandı ve Çek ekibi avantajı son saniyelerde kapmayı başardı. İlk yarısı sessiz geçen karşılaşmanın ikinci yarısında Arsenal 78'e kadar da sessiz kaldı. Bu dakikadan sonra Martinelli, Pepe, Elneny ve Aubameyang gibi isimler Arsenal'de oyuna dahili oldu. Beklenen gol de 86'da Aubameyang'ın asistinte Pepe'yle geldi. Dakikalar 90+4'ü gösterdiğinde sahneye çıkan Holes, attığı golle maça dengeyi getirdi ve Arsenal'in avantajlı skor umutlarını bitiren isim oldu.

DEPLASMANDA KAZANMASINI BİLDİ

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Dinamo Zagreb, Villarreal'i konuk etti. Maksimir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Villarreal 1-0 kazandı. İspanyol ekibin golünü 44. dakikada Gerard Moreno, penaltıdan kaydetti.

Karşılaşmaların rövanşı 15 Nisan Perşembe günü El Madrigal Stadyumu'nda oynanacak.