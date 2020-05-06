Arsenal'e Mesut Özil için transfer önerisi:

Fenerbahçe ile transferi için sık sık ismi geçen Mesut Özil hakkında flaş bir açıklama geldi.



Bir dönem Trabzonspor'da forma giyen Kevin Campbell, Mesut Özil'in satılması gerektiğini söyledi.



Campbell, " Arsenal'in yaratıcı ve oyunu kırabilecek bir orta saha oyuncusuna ihtiyacı var. Mesut'a haksızlık etmek istemiyorum ancak şu an iyi durumda değil. Ayrıca yalnızca 1 yıllık sözleşmesi kaldı. Mesut yerine Jack Grealish ve Maddison gibi oyuncular alınabilir" dedi.



Mesut Özil, Arsenal'de bu sezon 23 maçta oynadı ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.



