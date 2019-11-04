Son Dakika Haberleri: Arsenal efsanesinden Çağlar Söyüncü'ye övgü dolu sözler!
Son Dakika Spor Arsenal efsanesinden Çağlar Söyüncü'ye övgü dolu sözler!

Arsenal efsanesinden Çağlar Söyüncü'ye övgü dolu sözler!

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Leicester City'de ilk golünü atan Çağlar Söyüncü, İngiltere'de gündemden düşmüyor.

Arsenal efsanesinden Çağlar Söyüncü'ye övgü dolu sözler!, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | Leicester City'de ilk golünü atan Çağlar Söyüncü, İngiltere'de gündemden düşmüyor. Son olarak Arsenal formasıyla efsaneleşen savunma oyuncusu Martin Keown, Milli futbolcu hakkında açıklamalarda bulundu.


BBC'ye konuşan Keown, "Çağlar sadece 23 yaşında ve modern futbolun gereksinimlerini yerine getiriyor. Çevik, agresif ve hava toplarında çok iyi. Pozisyon içinde asla panik yapmıyor, hiç sıkıntılı görünmüyor. Belki uzun boylu değil ama çok iyi bir sıçrama yeteneği var." sözlerini kullandı.


"ÇAĞLAR'A GÜVENMEK ÇOK İYİ BİR KARARDI"


Çağlar'ın Leicester'da forma şansı bulması hakkkında da görüşlerini paylaşan eski futbolcu, "Geçen sezon Çağlar, takımda stoper sıralamasında 4. sıradaydı. Sezon başı Harry Maguire'ı 80 milyon sterline sattıktan sonra büyük paralar harcamayıp Çağlar'a güvendiler. Çağlar Söyüncü'ye şans vermek çok iyi bir karardı. Leicester'ın savunmasına hayranım." dedi.

Leicester City FC, İngiltere, Arsenal, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:51 
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