Son Dakika Haberleri: Arsenal ile Tottenham yenişemedi
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Arsenal ile Tottenham yenişemedi

12 saat önce

Ligin 4. haftasının kapanış maçında Arsenal, Emirates Stadı'nda Tottenham'ı ağırladı.

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Ligin 4. haftasının kapanış maçında Arsenal, Emirates Stadı'nda Tottenham'ı ağırladı.


Maça hızlı başlayan konuk ekip, 10. dakikada Christian Eriksen ve 40. dakikada Harry Kane'nin penaltıdan attığı gollerle 2-0 öne geçti. Arsenal, 45. dakikada Alexandre Lacazette ve 71. dakikada Pierre Aubameyang'ın ağları sarsmasıyla eşitliği sağladı ve maç 2-2 berabere bitti. Bu sonuçla puanını 7'ye çıkaran Arsenal 5. olurken, Tottenham puanını 5 yaparak 9. sırada yer aldı.


Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, yedek başladığı karşılaşmada forma şansı bulamadı.

Christian Eriksen, Harry Kane, Tottenham, Arsenal, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:04 
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