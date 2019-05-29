Arsenal'in Bakü'de Avrupa Ligi Finaline Hazırlık Finalleri
40 dakika önce
Unai Emery ve Arsenal tarafı, Bakü Olimpiyat Stadı'nda eğitim gördü ve final hazırlıklarını Londra Ligi'nde rakiplerine karşı Avrupa Ligi finalinin önünde bir araya getirdiler.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:06
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