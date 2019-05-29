Son Dakika Haberleri: Arsenal'in Bakü'de Avrupa Ligi Finaline Hazırlık Finalleri
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Arsenal'in Bakü'de Avrupa Ligi Finaline Hazırlık Finalleri

40 dakika önce

Unai Emery ve Arsenal tarafı, Bakü Olimpiyat Stadı'nda eğitim gördü ve final hazırlıklarını Londra Ligi'nde rakiplerine karşı Avrupa Ligi finalinin önünde bir araya getirdiler.

Unai Emery ve Arsenal tarafı, Bakü Olimpiyat Stadı'nda eğitim gördü ve final hazırlıklarını Londra Ligi'nde rakiplerine karşı Avrupa Ligi finalinin önünde bir araya getirdiler.
Arsenal'in Bakü'de Avrupa Ligi Finaline Hazırlık Finalleri
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:06 
Olimpiyat Stadı, Bakü, Arsenal, Avrupa, Spor
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