Arsenal'in Bakü'deki İlk Eğitimi
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Arsenal takımı, Azerbaycan'da ilk kez antrenman yaparken yeni çevre ile başa çıkıyor. Antrenman kafa tenis oyunlarından, normal bir rondodan ve pratik bir maçtan oluşmaktadır. Arsenal, Çarşamba günü Avrupa Ligi Finalinde Chelsea'yi canlandırıyor.
Arsenal
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:06
takımı, Azerbaycan
'da ilk kez antrenman yaparken yeni çevre ile başa çıkıyor. Antrenman kafa tenis oyunlarından, normal bir rondodan ve pratik bir maçtan oluşmaktadır. Arsenal, Çarşamba
günü Avrupa
Ligi Finalinde Chelsea
'yi canlandırıyor.
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