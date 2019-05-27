Son Dakika Haberleri: Arsenal'in Bakü'deki İlk Eğitimi

Arsenal'in Bakü'deki İlk Eğitimi

43 dakika önce

Arsenal takımı, Azerbaycan'da ilk kez antrenman yaparken yeni çevre ile başa çıkıyor. Antrenman kafa tenis oyunlarından, normal bir rondodan ve pratik bir maçtan oluşmaktadır. Arsenal, Çarşamba günü Avrupa Ligi Finalinde Chelsea'yi canlandırıyor.

Arsenal takımı, Azerbaycan'da ilk kez antrenman yaparken yeni çevre ile başa çıkıyor. Antrenman kafa tenis oyunlarından, normal bir rondodan ve pratik bir maçtan oluşmaktadır. Arsenal, Çarşamba günü Avrupa Ligi Finalinde Chelsea'yi canlandırıyor.
Arsenal'in Bakü'deki İlk Eğitimi
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:06 
Tenis, Azerbaycan, Arsenal, Spor
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