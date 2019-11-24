Son Dakika Haberleri: Arsenal'in galibiyet hasreti 5 maça çıktı
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Arsenal'in galibiyet hasreti 5 maça çıktı

6 saat önce

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, ligin 13. haftasında sahasında Southampton karşısında aldığı 2-2'lik beraberlikle galibiyet hasretini 5 maça çıkarmış oldu.

Arsenal'in galibiyet hasreti 5 maça çıktı, System.String[]

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, ligin 13. haftasında sahasında Southampton karşısında aldığı 2-2'lik beraberlikle galibiyet hasretini 5 maça çıkarmış oldu.

Arsenal'in galibiyet hasreti büyüyor. Londra temsilcisi, Premier Lig'in 13. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Southampton ile 2-2'lik skorla berabere kaldı. Son galibiyetini ligin 8. haftasında Bournemouth'a karşı alan kırmızı-beyazlılar, bu galibiyetten sonra oynadığı 5 müsabakada galibiyet yüzü göremezken bu süreçte 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

EMERY İLE KÖTÜ GİDİŞ SÜRÜYOR

Arsenal'de süren kötü gidişat Teknik Direktör Unai Emery ile yolların ayrılması dedikodularını perçinlemiş durumda. Southampton maçı sonrası Londra ekibinde taraftarlar, Emery'i sosyal medyada istifaya davet etti.

(Bora Akyol/İHA)

Southampton, Arsenal, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 01:15 Kaynak: İHA
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Arsenal'in galibiyet hasreti 5 maça çıktı
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