Arsenal'in transferde yeni hedefi: Merih demiral - Son Dakika
Son Dakika Spor Arsenal'in transferde yeni hedefi: Merih demiral - Son Dakika Spor

Arsenal'in transferde yeni hedefi: Merih demiral

6 saat önce

Juventus'ta son dönemde daha fazla forma şansı bulan ve performansıyla övgü alan Merih Demiral'ın talipleri artıyor.

Arsenal'in transferde yeni hedefi: Merih demiral, System.String[]

Juventus'ta son dönemde daha fazla forma şansı bulan ve performansıyla övgü alan Merih Demiral'ın talipleri artıyor.


İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Arsenal'in yeni menajeri Mikel Arteta, transfer listesinin başına Juventus'un savunma oyuncusu Merih'i koydu.


50 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI


Haberde; Milan, Atletico Madrid ve Schalke gibi takımların da ilgilendiği Merih Demiral için Arsenal'in 50 milyon euroyu gözden çıkardığı kaydedildi.


La Gazetta dello Sport ise geçtiğimiz günlerde Merih Demiral'ın en az sezon sonuna kadar Torino ekibinde kalacağını duyurmuştu.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:18 
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