Arsenal'in yeni sezon forması
2 saat önce
Premier Lig ekibi Arsenal'in yeni sezonda ev sahibi olduğu maçlarda giyeceği formayı tanıttı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:06
Premier Lig ekibi Arsenal
'in yeni sezonda ev sahibi olduğu maçlarda giyeceği formayı tanıttı.
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