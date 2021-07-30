Arsenal, İngiliz savunma oyuncusu White'ı transfer etti

Geçen sezon Brighton formasıyla tüm kulvarlarda 39 maça çıkan White için başkent temsilcisinin kasasından 50 milyon sterlin bonservis bedeli çıktığı basına yansıdı.

İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok