Arsenal, Manchester City'i son anda yıkarak bir ilke imza attı - Son Dakika

Arsenal, Manchester City'i son anda yıkarak bir ilke imza attı

Arsenal, Manchester City\'i son anda yıkarak bir ilke imza attı
Son Güncelleme: 08.10.2023 22:05

Premier Lig devlerinden Arsenal, Manchester City'i Gabriel Martinelli'nin golüyle 1-0 yendi ve rakibini 2015'ten bu yana ilk kez mağlup etmeyi başardı.

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal ile Pep Guardiola'nın yönetimindeki Manchester City karşı karşıya geldi. Arsenal, evinde Manchester City'yi 87. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

TEK GOL MARTINELLI'DEN

Tempo seviyesi yüksek mücadeleyi Arsenal 1-0 kazanırken, galibiyet golünü 87. dakikada Gabriel Martinelli kaydetti.

8 YIL SONRA BİR İLK

Yıllardır rakibine sahasında üstünlük kuramayan Arsenal, Manchester City'i Premier League'de 2015 yılından beri ilk kez mağlup etti.

LİDER TOTTENHAM

Bu sonuçla birlikte Arsenal 20 puana ulaşırken, Manchester City 18 puanda kaldı. Maçın ardından 20 puanı bulunan Tottenham, Premier Lig'in yeni lideri oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Manchester City FC, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Arsenal, Manchester City'i son anda yıkarak bir ilke imza attı - Son Dakika


Son Dakika
23:04 UEFA, İsrail'deki maçları çatışmalar nedeniyle erteledi
22:43 Maça damga vurdu! Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi?
22:24 Son Dakika: Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı: Terör örgütüne ait 6 hedef imha edildi
22:22 Gözler Kabine toplantısında! Masada emekli memurlara yapılacak maaş zammı var
22:01 Arsenal, Manchester City'i son anda yıkarak bir ilke imza attı
21:38 Volkan Demirel'in öğrencileri tam gaz devam! Hatayspor, Konyaspor'u da devirdi
21:04 ABD, donanma gemilerini ve askeri uçaklarını İsrail'e gönderiyor
21:03 İsrail'de yaşanan gerilim nedeniyle birçok uçak seferi iptal edildi
20:52 Son Dakika: Kanarya seriyi devam ettirdi! Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 2 farklı geçti
19:50 İsrail-Hamas geriliminde can kaybı sayısı 1000'i geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2023 23:27:46. #1.13#
SON DAKİKA: Arsenal, Manchester City'i son anda yıkarak bir ilke imza attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement