Arsenal, Manchester City\'i son anda yıkarak bir ilke imza attı

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal ile Pep Guardiola'nın yönetimindeki Manchester City karşı karşıya geldi. Arsenal, evinde Manchester City'yi 87. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

TEK GOL MARTINELLI'DEN

Tempo seviyesi yüksek mücadeleyi Arsenal 1-0 kazanırken, galibiyet golünü 87. dakikada Gabriel Martinelli kaydetti.

8 YIL SONRA BİR İLK

Yıllardır rakibine sahasında üstünlük kuramayan Arsenal, Manchester City'i Premier League'de 2015 yılından beri ilk kez mağlup etti.

LİDER TOTTENHAM

Bu sonuçla birlikte Arsenal 20 puana ulaşırken, Manchester City 18 puanda kaldı. Maçın ardından 20 puanı bulunan Tottenham, Premier Lig'in yeni lideri oldu.