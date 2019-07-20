Arsenal Oyuncuları 90'lı Yıllarda Mücadeleye Giriyor
1 saat önce
2019/20 deplasman formamızın ikonik 'çürük muz' kitinden esinlenerek Aubameyang, Lacazette, Ozil, Iwobi, Leno ve Monreal’e 90'lı yılların mücadelesinde zorluk çektik.
2019/20 deplasman formamızın ikonik 'çürük muz' kitinden esinlenerek Aubameyang, Lacazette
, Ozil, Iwobi, Leno ve Monreal'e 90'lı yılların mücadelesinde zorluk çektik.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:05
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