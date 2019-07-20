Son Dakika Haberleri: Arsenal Oyuncuları 90'lı Yıllarda Mücadeleye Giriyor
Son Dakika Spor Haber

Arsenal Oyuncuları 90'lı Yıllarda Mücadeleye Giriyor

1 saat önce

2019/20 deplasman formamızın ikonik 'çürük muz' kitinden esinlenerek Aubameyang, Lacazette, Ozil, Iwobi, Leno ve Monreal’e 90'lı yılların mücadelesinde zorluk çektik.

2019/20 deplasman formamızın ikonik 'çürük muz' kitinden esinlenerek Aubameyang, Lacazette, Ozil, Iwobi, Leno ve Monreal'e 90'lı yılların mücadelesinde zorluk çektik.
Arsenal Oyuncuları 90'lı Yıllarda Mücadeleye Giriyor
Lacazette, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gerard Pique, Trabzonspor'un paylaşımını beğendi! Fenerbahçe'den sürpriz Lucas Lima atağı! Zlatan Ibrahimovic geceye damga vurdu! Hat-trick yaptı Fenerbahçe, Berke Özer'i Westerlo'ya kiraladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 17:32:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arsenal Oyuncuları 90'lı Yıllarda Mücadeleye Giriyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]