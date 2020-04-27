Arsenal oyuncuları tesislerde idmanlara başladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde topçularını sahada idmanlara başlattı.

COVID-19 salgını nedeniyle Mart ayından bu yana ertelenen Premier Lig'de tesislerde idmanlara başlayan ilk ekip Arsenal oldu.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Fransız forvet Alexandre Lacazette , Brezilyalı savunmacı David Luiz ve İsviçreli orta saha Granit Xhaka , kulübün London Colney tesislerine girerken görüldü. Futbolcuların, sahadaki sosyal mesafe kurallarına uyarak bireysel şekilde antrenman yaptığı ifade edildi.

İngiltere'de futbol 8 Haziran'a kadar askıya alınırken, Arsenal'in İspanyol teknik direktörü Mikel Arteta'ya 12 Mart'ta koronavirüs teşhisi konulmuş, o günden bu yana da hiçbir kulüp tesislerde idman yapmamıştı.