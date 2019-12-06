Son Dakika Haberleri: Arsenal sahasında Brighton&Hove Albion'a 2-1 mağlup oldu
Son Dakika Spor Arsenal sahasında Brighton&Hove Albion'a 2-1 mağlup oldu - Son Dakika Spor

Arsenal sahasında Brighton&Hove Albion'a 2-1 mağlup oldu

6 saat önce

İngiltere Premier Lig'deki mücadelede Arsenal, konuk ettiği Brighton&Hove Albion'a 2-1 yenildi.

Arsenal sahasında Brighton&Hove Albion'a 2-1 mağlup oldu, System.String[]

İngiltere Premier Lig'deki mücadelede Arsenal, konuk ettiği Brighton&Hove Albion'a 2-1 yenildi.

Ligin 15'inci haftasının kapanış maçında Arsenal, Emirates Stadı'nda Brighton&Hove Albion'ı ağırladı.

Konuk ekipten Adam Webster 36'ncı dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Arsenal, Alexandre Lacazette'in 50'nci dakikada attığı golle skoru eşitlese de Brighton&Hove Albion, Neal Maupay'in 80'inci dakikada ağları havalandırmasıyla maçı 2-1 kazandı.

Arsenal'da ilk 11'de sahaya çıkan Mesut Özil, 90 dakika boyunca forma giydi.

Bu sonuçla 19 puanlı Arsenal 10'uncu sırada kalırken, puanını 18'e çıkaran Brighton&Hove Albion ise ligde 13'üncülüğe yükseldi.

Sezona kötü başlayan Arsenal, İspanyol teknik adam Unai Emery ile yollarını ayırdıktan sonra oynanan 2'nci maçta da galip gelemedi.

Lacazette, Arsenal, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:36 Kaynak: AA
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