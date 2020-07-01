Arsenal, sahasında Norwich City'yi 4-0 yendi - Son Dakika

Arsenal, sahasında Norwich City'yi 4-0 yendi

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Arsenal, sahasında Norwich City'yi 4-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Arsenal, sahasında Norwich City'yi 4-0 mağlup etti.

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Emirates Stadı'nda Norwich City'yi ağırlayan başkent temsilcisine farklı galibiyeti getiren golleri, 33 ve 67. dakikalarda Pierre Aubameyang, 37. dakikada Granit Xhaka ve 81. dakikada Cedric Soares kaydetti.

Arsenal, bu galibiyetle puanını 46'ya çıkarırken, son sıradaki konuk ekip 21 puanda kaldı.

Günün diğer karşılaşmasında milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, deplasmanda Everton'a 2-1 mağlup oldu.

Everton, karşılaşmanın ilk 16 dakikasında Richarlison ve Gylfi Sigurdsson'un penaltı golleriyle galibiyete uzanırken, Leicester City'nin tek golünü 51. dakikada Kelechi Iheanacho attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi bileti için mücadele eden Leicester City, 55 puanda kaldı. Everton ise puanını 44'e yükseltti.

Leicester City FC, Everton, Arsenal, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 22:51 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Arsenal, sahasında Norwich City'yi 4-0 yendi - Son Dakika Spor
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