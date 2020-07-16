Arsenal, şampiyon Liverpool'u 2-1 yendi

Bu sonuçla, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Arsenal puanını 53'e yükselterek ligde 9. sırada yer bulurken, Liverpool 93 puanda kaldı.

Liverpool, maçın 20. dakikasında Sadio Mane'nin golüyle 1-0 öne geçerken, Arsenal, Alexandre Lacazette 'nin 32. dakikada, Reiss Nelson 'un da 44. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Premier Lig şampiyonluğunu önceki haftalarda ilan eden Liverpool, Emirates Stadı'nda Arsenal'e konuk oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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