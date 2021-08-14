Arsenal sezona mağlubiyetle başladı

???????Brentford'da forma giyen ve yedek kulübesinde görev bekleyen milli futbolcu Halil Dervişoğlu, bu maçta şans bulamadı.

Meteoroloji'den 5 il için sel ve su baskını uyarısı

Nuh'un Gemisi'nin indiği yerde arkeologlar tarafından yapılan keşif heyecan yarattı: 7 bin yıl önce de yaşamışlar