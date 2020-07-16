Arsenal, sözleşmesini uzattığı Mavropanos'u Stuttgart'a kiraladı
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, 22 yaşındaki savunma oyuncusu Konstantinos Mavropanos'un sözleşmesini uzattı.
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, 22 yaşındaki savunma oyuncusu Konstantinos Mavropanos'un sözleşmesini uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sözleşme imzalanan Yunan futbolcunun Alman kulübü Stuttgart'a kiralandığı belirtildi.
2018 yılında Yunanistan'ın PAS Giannina takımından Arsenal'a gelen Mavropanos, ara transfer döneminde kiralandığı Nürnberg'de bu sezon 12 maça çıkmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 14:07 Kaynak: AA
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