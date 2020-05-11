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Arsenal ve Tottenham Gerson'un peşinde
6 saat önce
Premier Lig ekiplerinden Arsenal ve Tottenham Hotspur, Flamengo'nun 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Gerson'u kadrosuna katmak istiyor.
Premier Lig ekiplerinden Arsenal ve Tottenham Hotspur, Flamengo'nun 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Gerson'u kadrosuna katmak istiyor.
Koronavirüs sebebiyle futbol faaliyetleri durdurulurken, kulüpler gelecek sezonun takımını oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Premier Lig'in 2 ekibi Arsenal ve Tottenham, Roma ile Avrupa'da boy gösteren ancak beklenen patlamayı yapamayıp sonrasında Fiorentina'ya kiralanan daha sonra da ülkesinin Flamengo takımı ile anlaşan Gerson'u transfer etmek istiyor. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden TheSun'da yer alan habere göre iki takımın da Gerson için kulübüne teklif götürmeye hazırlandığı ifade edildi. Ayrıca Arsenal ve Tottenhamlı yetkililerin Dünya Kulüpler Kupası'nda Liverpool ile Flamengo arasında oynanan final müsabakasında Gerson'u takip ettikleri belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 02:27 Kaynak: DHA
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