Arsene Wenger, Avrupa Süper Ligi girişiminin İngiltere Premier Ligi'ni yok edebileceğini söyledi - Son Dakika

Arsene Wenger, Avrupa Süper Ligi girişiminin İngiltere Premier Ligi'ni yok edebileceğini söyledi

24.04.2021 13:45
Arsene Wenger, Avrupa Süper Ligi girişiminin İngiltere Premier Ligi'ni yok edebileceğini söyledi, System.String[]

FIFA Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger, "Süper Lig, Premier Lig'i yüzde 100 yok ederdi.

FIFA Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger, "Süper Lig, Premier Lig'i yüzde 100 yok ederdi." dedi.

İngiliz basınına konuşan Wenger, Avrupa Süper Ligi'nin ölü doğduğunu vurgulayarak, başarılı olacaklarını bir an bile düşünmediğini ifade etti.

Arsenal ile Premier Lig'de 21 yıl görev yapan ve üç kez lig şampiyonluğu, yedi kez FA Cup şampiyonluğu kazanan Wenger, "Bunun arkasındaki mantığı anlayamıyorum, çünkü İngiltere Brexit'e oy verdi ve şimdi bir Süper Lig getirmek istiyorlar. İngilizler en güçlü lige sahip. Süper Lig, Premier Lig'i yüzde 100 yok ederdi." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig girişiminin hazırlanışından sunumuna kadar amatörce olduğunu belirten Wenger, Süper Lig karşıtı açıklama yapan futbolcuları da tebrik etti.

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, 19 Nisan gecesi yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Futbolun en üst kurumları Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), bu girişime çok sert tepki göstermişti.

Arsene Wenger, Premier Lig, England, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Arsene Wenger, Avrupa Süper Ligi girişiminin İngiltere Premier Ligi'ni yok edebileceğini söyledi - Son Dakika Spor


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