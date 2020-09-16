Arsenik davasında ilk duruşma görüldü - Son Dakika

Arsenik davasında ilk duruşma görüldü

Arsenik davasında ilk duruşma görüldü Koç Holding'e bağlı maden firmasına, köylünün içme suyuna kasıtla arsenikli su karıştırdığı iddiası ile açılan davada ilk duruşma görüldü Koç Holding'e bağlı maden firmasına, köylünün içme suyuna kasıtla arsenikli su karıştırdığı iddiası ile açılan davada...

Arsenik davasında ilk duruşma görüldü

Koç Holding'e bağlı maden firmasına, köylünün içme suyuna kasıtla arsenikli su karıştırdığı iddiası ile açılan davada ilk duruşma görüldü

SİVAS - Koç Holding'e bağlı maden firmasına, köylünün içme suyuna kasıtla arsenikli su karıştırdığı iddiası ile açılan davada ilk duruşma görüldü.

Sivas'ın Kangal İlçesi Pınargözü köyü sınırları içerisinde Koç grubuna bağlı olarak faaliyet gösteren Demir Export isimli firmaya, köy içme suyuna arsenikli su karıştırdığı iddiası ile Sivas adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada ilk duruşma görüldü. Mağdur köylüler ve firma avukatlarının hazır bulunduğu davada taraflar dinlendi. Duruşma, şahitlerinden dinlenmesi için 20 Ocak tarihine ertelendi.

Duruşma çıkışı davacı tarafının avukatı Gözde Engin yaptığı açıklamada, "Koç Holding'in firması olan Demir Export'la Pınargözü, Davutoğlu ve Taşgeçit mezralarının yiyecek ve içeceklerine zehir katma suçuyla ilgili olan ilk duruşması bugün görüldü. Bu duruşmada öncelikle sanıkların sorgusu yapıldı. Sonrasında müştekilerin tek tek beyanları alındı. Katılma taleplerimiz kabul edildi. Dosyada 60 yakın müşteki var. Müştekiler kendilerine zehirli suyun verildiğini, bununla alakalı herhangi bir bilgilendirme yapılamadığını ve kendilerinin böyle bir talebin olmasının mümkün olmadığını ayrıca bu zehirli suyun sadece bir aylık süreç için değil çok daha öncesinden defalarca tespitli olmasına rağmen verildiğini beyan ettiler. Sanıklar ikiye ayrılıyor. Bir şirket yetkileri var birde köyün muhtarı ve iki azası var. Köyün muhtarı ve iki azasının beyanları kendilerinin Demir Export'tan bir ay kullanım için böyle bir suyu istediklerine dair oldu. Diğer sanıkların müdafileri ise bunu Demir Export'un sosyal sorumluluk projesi olarak yaptığı, aslında bu suyu köylülere vermek zorun da olmamasına rağmen bu suyu sadece bir sosyal sorumluluk projesi olarak temin etiğini, bunun haricinde de kendi müdafisi olduğu sanıkların bu konuya dair herhangi bir sorumluluğunun yükümlülüğünün olmadığı üzerine gerçekleşti. Bir sonraki celse Ocak ayının 20'sinde. Ocak ayının 20'sinde biz yine köylüler ile birlikte buradaki duruşmada olacağız" dedi.

Mahkeme kasıt var dedi

Yaklaşık 8 yıl süren hukuk süreci, köy sakinlerinin içme sularına arsenikli su karıştırıldığı iddiası ile Kangal Asliye Ceza Mahkemesine suç duyurusunda bulunması ile başlamıştı. Mahkeme ortada taksir değil de kasıt bulunduğuna hükmederek dosyayı, TCK'nın 185. maddesi uyarınca, "İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürme" suçlaması ile Sivas Ağır Ceza Mahkemesine yönlendirmişti.

Hukuk süreci 8 yıl önce başladı

Maden firmasının patlatma faaliyetleri dolayısı ile Pınargözü köyü, Taş geçit mezrası ve Davutoğlu mezrasının içme suyu kaynakları kurudu. Bunun üzerine firma kendi oluşturduğu kaynaklardan bu köy ve mezralara su vermeye başladı. Köy sakinleri içtikleri suyun tahlil sonuçlarına ulaşamayınca 2012 yılında kendi imkanları ile akredite laboratuvarlara su analizi yaptırdı. Çıkan sonuçlar korkunçtu. Analizler sonucunda sudaki arsenik oranı olması gereken en üst seviyenin 7 katı fazla çıktı. Bunun üzerine köy sakinleri suyu tüketmemesi konusunda uyarıldı. Köy sakinleri ve bazı sivil toplum kuruluşları firma hakkında Kangal Asliye Ceza Mahkemesine suç duyurusunda bulunmuştu.

Arsenik davasında ilk duruşma görüldü

Koç Holding, Arsenik, Maden, Ceza, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 10:21 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arsenik davasında ilk duruşma görüldü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai kendini savundu: Aylardır küfür ve tacize maruz kaldım Başak Demirtaş, çok sevdiği öğretmenlikten kocası için istifa etti Yönetimin satmak istediği Belhanda, Galatasaray'dan 3 sezon daha kontrat talep etti İş kadını Suna Kıraç son yolculuğuna uğurlandı! Tabutundaki Osmanlı Sancağı dikkat çekti İYİ Partili Vekil Ahmet Çelik'ten İmamoğlu'na çağrı: Lütfen bu yanlışı düzeltin Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Annesinin elini bırakıp yola koşan küçük kıza kamyon çarptı! Evladını kaybeden anne sinir krizi geçirdi İzmir'in simgelerinden olan 30 yıllık Hilton Oteli kapatılıyor
RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti         
16:56
Doğal gazda HES kodu uygulaması başlıyor Doğal gazda HES kodu uygulaması başlıyor         
16:11
Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü         
15:59
Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?         
14:56
Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu         
14:09
Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti         
14:02
Son Dakika! Türkiye'de tarihi gün! Koronavirüs aşısında ilk gönüllü uygulamasına ait görüntüler paylaşıldı Son Dakika! Türkiye'de tarihi gün! Koronavirüs aşısında ilk gönüllü uygulamasına ait görüntüler paylaşıldı         
13:34
Annesinin elini bırakıp yola koşan küçük kıza kamyon çarptı! Evladını kaybeden anne sinir krizi geçirdi Annesinin elini bırakıp yola koşan küçük kıza kamyon çarptı! Evladını kaybeden anne sinir krizi geçirdi         
13:10
Hapishane aşkı dehşet saçtı: 7 saat işkence görüp tecavüze uğradı Hapishane aşkı dehşet saçtı: 7 saat işkence görüp tecavüze uğradı         
12:58
İzmir'in simgelerinden olan 30 yıllık Hilton Oteli kapatılıyor İzmir'in simgelerinden olan 30 yıllık Hilton Oteli kapatılıyor         
12:19
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı         
12:17
Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu         
12:14
Kendisini döven kocasının affedilmesini istiyor: Lütfen hapisten çıkarın Kendisini döven kocasının affedilmesini istiyor: Lütfen hapisten çıkarın         
12:00
KADSİS ile yastık altı altınlar bankada değerlenecek, hem ülke hem vatandaş kazanacak KADSİS ile yastık altı altınlar bankada değerlenecek, hem ülke hem vatandaş kazanacak         
11:13
Acun Ilıcalı'dan Acun Ilıcalı'dan "Şeyma Subaşı ile evlendiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt         
11:12
Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı         
11:09
Evli kadına kafayı takmıştı! Ev hapsi cezasına savcı itiraz etti, tacizci tutuklandı Evli kadına kafayı takmıştı! Ev hapsi cezasına savcı itiraz etti, tacizci tutuklandı         
11:00
İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı         
10:53
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 17:14:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Arsenik davasında ilk duruşma görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei