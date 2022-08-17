Dizilerde, filmlerde, İnternette ve günlük hayatımızda duymaya başladığımız kelimelerden bir tanesidir. Peki insanlar tarafından bu kadar merak edilen arsenik nedir? Filmlerde veya dizilerde gördüğümüz gibi zehirli bir madde midir? Arsenik nedir? İnsanlar için zararlı mı? İnsana ne gibi zararları vardır? Sorularını sizler için yanıtladık.

ARSENİK NEDİR?

Arsenik, sembolü As atom numarası 33 olan bir elementtir. Çoğu mineralde, genellikle kükürt ve metallerle bir arada ya da saf bir element kristali olarak bulunmaktadır. Günlük hayatımızda böcek ilacı, ahşap koruyucuları ve yarı iletken elektronik cihazlarda oldukça sık kullanılmaktadır.

ARSENİK ZARARLI MI?

Maruz kalınan arsenik miktarı eğer gerekenden daha büyükse, çok hücreli yaşamda arsenik zehirlenmesi meydana gelmektedir. Yeraltı suyunun arsenik ile kirlenmesi, dünyadaki milyonlarca insanı etkileyen bir sorun halin gelmiştir. Dünya üzerindeki birçok sağlık ajansı arsenik için uyarılarda bulunmaktadır. Birleşik Devletler Çevre Koruma Ajansı, tüm arsenik türlerinin insan sağlığı için ciddi bir risk olduğunu belirtmektedir. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin Zehirli Maddeler ve Hastalık Dairesi Ajansı, Superfund bölgelerinde Tehlikeli Maddeler Öncelikli Listesinde 1 numaraya arseniği konumlandırmıştır.

İNSANA NE GİBİ ZARARLARI VARDIR?

Suya en kolay karışan zehirli maddelerden birisi olan arsenik, birçok farklı şekilde organlara ve uzuvlara zarar verebilmektedir.