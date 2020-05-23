Arsin Belediye Başkanı Gürsoy'dan, Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika

Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürsoy, mesajında, koronavirüs salgını dolayısıyla ramazanın bu yıl diğer yıllara göre farklı yaşandığını belirtti.

Sosyal mesafe ve sağlık tedbirleri gölgesinde geçirilen ramazanda, maddi ve manevi olarak her vatandaşın yanında olmaya çalıştıklarını aktaran Gürsoy, şunları kaydetti:

"Bu süreç içerisinde sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar oldu. Sosyal Vefa Destek gruplarımız, sağlık çalışanlarımız ve belediyemizdeki istisna olarak çalışan personellerimiz özverili bir şekilde vatandaşımıza hizmet etmeye devam etti. Birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşma bilincimizin arttığı ramazanın ardından bizleri Ramazan Bayramı'na kavuşturan Allah'a şükürler olsun. Bayramın tüm vatandaşlarımızın sağlık, huzur ve mutluluğuna vesile olmasını temenni ediyorum."